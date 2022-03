OTSEBLOGI | Öösel pommitati Mõkolajevit ja Harkivit, Venemaa püüab Süüriast sõdureid värvata

Kiievi kontrollpunktis pidasid Ukraina kaitseväelased eile pulmapidu. Pildil on registreerimisel osalenud territoriaalkaitseväelased. FOTO: AP

Mitmed Ukraina linnad on humanitaarkatastroofi äärel. Kokku on lepitud relvarahus inimeste evakueerumiseks, ent Venemaa tõestab lakkamatu pommitamisega järjekordselt, et antud lubadused ei pea.