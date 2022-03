Vene väed tulistasid miinipildujaga põgeneva perekonna ema ja kaks last surnuks, isa sai raskelt haavata

Ukrainas on üritatud luua humanitaarkoridore, et tsiviilelanikud saaksid põgeneda, aga Vene väed ei pea relvarahust kinni ja tapavad valimatult tsiviilelanikke. Sajad tsiviilelanikud on alates laupäevast kasutanud üht Kiievist põhja pool, Irpinis asuvat silda põgenemiseks, et linnast ära saada.