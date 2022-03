VIDEO | Eesti ettevõtted pakuvad massiliselt Ukraina põgenikele tööd. Töötukassa: aktiivsus on suur nii tööandjatelt kui ka -otsijatelt

Ukrainast on juba Euroopa Liidu suunas põgenenud rohkem kui miljon inimest, kellest paartuhat on juba ka Eestisse jõudnud. Muidugi pingutatakse, et neile leida esmane majutuskoht ja abi. Kuid õige pea on oluliseks küsimuseks, kas me saame pakku tulnud inimestele ka tööd leida.