Ukrainas hukkuvad Putini rünnakute tagajärjel väikesed lapsed, reedel suri 18-kuune poiss

Mariupol on kümnendat päeva Vene vägede massiivse tule all. 18-kuune Kirill Yatsko sattus oma vanematega reedel raketitule alla. Tema vanemad Marina ja Fjodor Yatsko viisid poisi kohalikku haiglasse, kus arstid proovisid tema elu päästa, aga tulutult. Poiss suri.

Arstid lubasid Associated Pressil olukorda jäädvustada.

Ukraina võimude teatel on Vene vägede rünnaku tagajärjel surnud vähemalt 14 last ja vigastatud 116.

Mariupoli linnapea Vadim Boitšenko sõnul on väga raske surnuid kokku lugeda, kuna pommitamine lihtsalt ei peatu. „On võimatu välja minna ja vaadata, kuidas su lähedastel läheb,” ütles ta uudistekanalile Kultuurimeeter.

Mariupolis on vesi, elekter ja küte välja lülitatud, puudub ka mobiilside. Mariupol proovib oma elanikke evakueerida, aga see on raske, sest Venemaa ei pea relvarahust kinni.