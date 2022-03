Ruhnu saarel hukkus tulekahju tagajärjel eakas naine

Tulekahju kustutati kell 7.54, hoone hävines põlengus täielikult. Elupäästva suitsuanduri olid päästjad hoonesse eelnevalt paigaldanud. Edasine uurimine selgitab välja, kas andur oli tulekahju puhkemise hetkel hoones olemas. Samuti on uurimisel tulekahju tekkepõhjused.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates tänavusest aastast vingugaasi andur kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded.