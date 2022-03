Nädalavahetusel kajastas suur osa maailma meediaväljaandeid tõe pähe videot, kus Venemaa president Vladimir Putin oli "maha istunud" riikliku lennufirma Aeroflot töötajatega, et kõneleda riiki tabanud lennusanktsioonidest. Kahtlejad viitavad, et see video on pigem Vene propagandatööstuse toodetud kinomaagia.