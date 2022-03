OTSEBLOGI | Kaitseministeerium annab ülevaate julgeolekuolukorrast

Delfi kajastas eile , et Venemaa hoiatas Balti riike "Venemaa-vastase psühhoosi" tagajärgede eest. Siseminister Kristian Jaani sõnutsi on väidete näol tegu Putini režiimi propaganda valedega ning Eesti ühiskonda lõhestada üritavate sõnumitega.

"Kõik Eestimaa rahvad – pöörame suurt tähelepanu sellele, et me ei lase Putinil ja tema käsilastel provotseerida rahvuse pinnalt konflikte, mida meie vastane meie vastu ära saaks kasutada. Oleme ühtsed – see on meie tugevus! " ütles Jaani.