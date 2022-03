BLOGI | Grosberg: nii tühi ei ole Eesti piiride taga juba ammu olnud ja Eestile ohtu ei ole

Grosberg ütles pressikonverentsil, et sündmused Ukrainas on suuresti sarnased nagu viimased neli-viis päeva. Vene väed proovivad siiani tungida Kiievisse. Ainuke koht, kus on toimunud arenguid on läänes, kus on armee suutnud edasi liikuda, ütles Grosberg.

"Mariupoli tihe pommitamine käib, aga linna vallutada ei ole suudetud," ütles Grosberg.

Nii Grosberg kui ka Salm kinnitasid mitmel korral üle, et Eestile ohtu ei ole. Salm tõi välja ka kolm põhjust, miks ei peaks eestlased kartma Venemaa rünnakut: väed Eesti piiri tagant on Ukrainasse viidud, NATO on oma valmisolekut ja kohalolu suurendanud ning Eestil on tugev reservvägi, kes suudetakse välja ajada 48 tunniga, kes on motiveeritud ja hästi relvastatud.

Salm rääkis pressikonverentsil ka NATOst ning nende kohal- ja valmisolekust, mis mõlemad on märkimisväärselt suurenenud. "Kokku on viimastel nädalal kasvanud NATO vägede arv 15 000 võrra. Täiendavalt on idatiival üle 100 hävituslennuki ja merel 120 laeva. Eestisse on britid suunanud täiendava pataljoni, kes peaks jõudma järgmise nädala alguses," rääkis Salm.

Salm kinnitas ka üle, et NATO hoiab teravat pilku peal Venemaa juttudel tuumarelva kasutamisest, kuid NATO riikidele siiski tuumaohtu ei nähta.

"Eesti vastu sõjalist ohtu ei ole, küll aga on oht inforindel, palun kõigil olla allikakriitilised. Kontrollige, kust te oma infot saate. Sotsiaalmeedias ärge jagage kahtlast infot," ütles Salm ning lisas, et valeinfo edastamise eesmärk on ühiskonda lõhestada ja suurendada ärevust. "Võtame seda tõsiselt!"