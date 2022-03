VIDEO | Martin Herem: Venemaa ei oska oma lahingugruppe juhtida või tal pole see siiani õnnestunud

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley rõhutas pressikonverentsil, et Ameerika Ühendriikide president Joe Biden on teinud Venemaa jaoks kristallselgeks selle, et USA kaitseb igat NATOsse kuuluvat riiki. “Hetkel pole ühtegi signaali selle kohta, et Venemaa plaaniks rünnata Eestit või mõnda teist Baltir iiki, kuid me soovime oma jõududega saata Venemaale signaali, et me oleme valmis kohe, kui vaja.”

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem rääkis, et nad arutasid kindral Mark Milley’ga viimased tund aega seda, kuidas käituda, kui oht peaks jõudma meie regiooni. Ja mida teeb sellise stsenaariumi korral Eesti ja milline on omakorda NATO ja USA roll. “Ükskõik, kuidas Ukraina sõda lõppeb, Venemaa oht meile ei lõppe,” netis kindralleitnant.

Nii Milley kui ka Herem rõhutasid, et kümme päeva väldanud sõja põhjal on keeruline teha järeldusi selles osas, kuidas käituda, kui Venemaa peaks ründama näiteks Balti riike. Milley sõnul on Ukraina sõda kinnitanud aga seda, et riigi enda kaitsetahe ja võimekus on väga oluline.

“Me ei tea veel väga palju detaile ja sellepärast võime teha ennatlikke järeldusi, kuid milles me võime kindlad olla: Esiteks, Ukrainal on väga kõrge kaitsetahe. Venemaa tohutu ülekaal tulejõus ja õhus ei ole neile mingeid eeliseid tegelikult andnud. Ja need üksused, mida ta on teinud lahingugruppideks - Venemaa, kas ei oska oma lahingugruppe juhtida või tal pole see siiani õnnestunud.”

Milley külastas laupäeval ka Lätit, et kinnitada Ühendriikide toetust ajal, mil Venemaa jätkab sissetungi Ukrainasse.

Milley ütles Läti meediale, et USA toetab Läti rahvast ja relvajõude ja USA lisaväed on mõeldud Venemaa agressiooni heidutamiseks. Lennukeelutsooni kehtestamise Ukraina kohal Miley välistas, sest selle jõustamine tähendaks NATO aktiivset lahingutegevust Vene õhujõudude vastu.