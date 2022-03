VIDEO | Doždi ajakirjanik võitles eetris pisaratega: loodame väga, et kunagi oleme taas eetris

"See oli meie elu raskeim otsus – otsustasime telekanali töö ajutiselt peatada. Tahan öelda, et sõna "ajutiselt" on siin oluline. Vajame veidi aega ja jõudu, et hingata ja mõista, kuidas tööd jätkata," teatas ajakirjanik pisaratega võideldes. "Loodame väga, et kunagi oleme taas eetris. Me ei tea veel, kuidas, kus ja millistel platvormidel see juhtuda võib. Loodame, et jätkame tööd, sest teame, kui oluline see on meie vaatajatele, meie publikule," lisas ta.