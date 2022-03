TÄNAVAKÜSITLUS | Tallinlased Ukraina sõjast: arvan, et mõtleme kõik ühtemoodi

Dmitri loodab näiteks, et olukord leiab kiiresti diplomaatilise lahenduse. "Sõna võitmine tähendab minu jaoks pikaajalist sõda, mida ma ei tahaks. Ma tahaks, et sõda kiiremini lõppeks ja mitte sõjaliselt, vaid diplomaatiliselt," rääkis ta.

Küsimusele, kas Ukraina sõja tõttu tuntakse reaalset ohtu ka Eestile, vastas aga Tiia, et sellise naabri nagu Venemaa puhul on see paratamatu ja oht tajutav.