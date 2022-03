Neli kiiret küsimust ja vastust Ukraina sõja, Hiina ja NATO teemal

Hiina autokraatlik juht Xi Jingping on kohtunud Putiniga enam kui 40 korda, nad on sõlmitud süvitsimineva koostööleppe ja Hiinale meeldib, et Putinil poleks selle vastu midagi, kui Hiina Taiwanile käpa peale paneb. Ainult et… see, kuidas Ukraina sõda detailideni kajastatakse ja mis mulje see jätab Läänes, võib panna Hiina kahtlema selles, kas on ikka hea mõte jääda Putini vankumatuks toetajaks. Nii et Hiinast võib saada Ukraina kasuks kõneleja, kuid siiani sellest märke pole.