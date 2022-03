Vene vägede blokaadi all olevale Mariupolile lubatud evakuatsioon lõppes kaosega

"Ma olen praegu Mariupolis tänaval ja kuulen iga kolme kuni viie minuti tagant granaadiplahvatusi," ütles BBC-le 44-aastane insener ja linna elanik Aleksander. Inimeste evakueerimiseks loodud roheline koridor ei toimi, ütles ta. "Ma näen inimesi autodes, kes püüdsid põgeneda, aga tulevad tagasi. See on kaos."

Kell kaksteist ehk kolm tundi pärast seda, kui relvarahu pidi algama, teatasid Mariupoli ametivõimud, et nad lükkasid pommitamise tõttu kavandatud massievakueerimise edasi. Inimestel paluti suunduda varjenditesse. "Seoses sellega, et Vene pool ei pea kinni relvarahust ja jätkab Mariupoli ja selle äärelinna tulistamist, on evakueerimine edasi lükatud," nentis Ukraina pool.

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk tõdes, et ta ei ole Venemaa relvarahu rikkumise osas põrmugi üllatunud. “See on absoluutselt ootuspärane. Nad (vene pool - toim.) on ju sarivaletajad,” sõnas suursaadik Kuusk Delfile.

Ta pidas usutavaks...