Täna hommikul ütles Mariupoli aselinnapea Serhuy Orlov, et Venemaa jätkas piirkonnas tulistamist vaatamata kokkulepitud relvarahule. Eesti suursaadik Ukrainas, Kaimo Kuusk, ei ole põrmugi üllatunud. “See on absoluutselt ootuspärane. Nad (vene pool - toim.) on ju sarivaletajad,” sõnas suursaadik Kuusk.

Ja kas see tähendab, et ükski võimalik tulevikus kokkulepitud humanitaarkoridor on samuti sisutühi sõnakõlks ja piiramisrõngas linnadest ei saagi välja?