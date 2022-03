VIDEO | Jüri Ratas: koostööprotokoll Ühtse Venemaaga ei kehti, Putini ülistamine ei tule erakonnas kõne allagi

"Alates november 2016 olen ma öelnud, et see protokoll on raugenud ja ei kehti ja täna tegi seda ka volikogu," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas Delfile.

Ratase sõnul oli koostööprotokolli lõpetamine erakonnas arutelus kogu aeg. "Olgem ausad, ega väljaspoolt see ootus oli väga suur, et ka volikogu ütleks oma sõna," ütles ta ning lisas, et avaldus on väga jõuline, sest koostööprotokolli lõpetamise hääletus oli konsensuslik.

Jüri Ratas märkis, et on suhelnud erakonna liikmetega, kes ei hääletanud Ukraina toetusavalduse poolt. "Ma arvan, et see ei olnud hea otsus, mis nad tegid."

"Kui on olnud mõni, nüüdseks endine, liige, kes on ülistanud Putini tegevus, siis see ei tule kõne allagi selles erakonnas ning see inimene ei kuulu enam Keskerakonda," märkis Ratas.

Kuigi nimeliselt Ratas ei soovinud mainida, kes on see erakonnast lahkunud liige, siis ütles, et tegu oli Lääne-Virumaa naisterahvaga.