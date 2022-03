Sauli Niinistö intervjuu Foto: Ilmar Saabas

Soome liitumist NATOga ei võetud otsesõnu jutuks, kuid kinnitati vastastikku, et NATO on avatud ja Soome sobiks sinna küll. Asi on selles, et keegi ei tea, mida võtab Venemaa ette juhul, kui Soome teatab NATOsse astumisest, aga ei ole veel vihmavarju alla pääsenud.