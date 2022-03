Ukraina hoiab enda käes võtmetähtsusega Harkivi, Tšernigivi ja Mariupoli linnu, Sumõst on tulnud teateid tänavalahingutest. Suure tõenäosusega on kõik neli linna Vene vägede poolt ümber piiratud. Venemaa kaitseministeerium teatas täna hommikul, et loob Mariupolis ja Volnovahhas "humanitaarkoridorid", et tsiviilisikud saaksid linnadest lahkuda. Loe sündmusi otseblogist!