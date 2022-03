VIDEO | Ajakirjanikud sattusid Kiievis Vene sabotööride kuulirahe alla, kaks said pihta

Bucha on Kiievi kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel, kuid Ramsay kirjeldab, et sõit sinna võttis kenasti aega. Teed olid suletud, suunised muutusid kogu aeg.

Dominique lükkas lõpuks oma ust pisut rohkem avali ja hüppas maha, roomas barjäärini, hüppas üle selle ja veeres tosina jagu meetreid nõlvast alla. "Mäletan, et mõtlesin, kas mu surm saab olema valus," meenutas Ramsay. Ja siis sai ta kuuliga pihta. "Ma olin üllatunud, et see ei olnudki nii valus. See oli rohkem nagu keegi oleks löönud."