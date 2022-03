Eile hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima lühike, vaid 21-sekundine video, millel väidetavalt näha Vene sõjaväe kolonn Pihkva lähedal. Nähtu hirmutas paljusid ja tekitas küsimusi, kas Venemaa hakkab kollitama Balti riike.

Kui videos nähtavat kaine pilguga vaadata, on selge, et tegelikult on tegu täiesti sisutühja klipiga.