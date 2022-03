Parmas sõnas, et inimesi näljutav sõjapidamismeetod, kus teatud piirkond suletakse piiramisrõngasse ja kuhu ei pääse eluks vajalik ligi, on samuti keelatud. Sellises seisus on praegu Ukraina linnad Sumõ ja Mariupol.

Parmas ütles, et selle lühikese aja jooksul, mil sõda on kestnud (9. päeva – M.E) on tehtud peaaegu kõike, mis on keelatud. „See on ülim barbaarsus, kuidas Vene sõjavägi tegutseb.“