Sõjategevus Ukrainas on tõstatanud küsimuse - kas 1986. aasta katastroof kordub ning tekib uus kummituslinn Prõpjat? Mureks tuumakatastroofi pärast pole siiski põhjust. Tehnika on tänapäevaks niivõrd arenenud, et kiirgusest saaksid inimesed varakult teada, lisaks on tuumajaamad paremini kaitstud.