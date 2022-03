Teeviidal arutletakse Ukraina sõjaga seonduvaid küsimusi koos Kersti Kaljulaidiga

FOTO: Teeviit

Osale kolmapäeval, 9. märtsil kell 11.00 otseülekandes, mille eestvedaja on noorteinfoportaal Teeviit. Saates on külas Kersti Kaljulaid ja saade keskendub Ukrainas puhkenud sõjale ning sellele, milliseid muutusi see Euroopale ja maailmale tähendab. Saatejuht on Haridus- ja Noorteameti peaekspert Elizaveta Cheremisina.