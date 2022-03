Ühekordsed kõrred on kadunud, kas nüüd võiks olla järg karpide käes?

Loomulikult tõusis arutelust vajadus viia läbi kerge eksperiment, kas ja kuidas korduskarpide süsteem töötab ning kas tegemist on teenusega, mida ma ka ise edaspidi igapäevaselt kasutama hakkaks.

Korduvkasutatavad karbid vs. ühekordsed karbid

Hetkel pakuvad korduvkasutatavaid karpe restoranidele kolm ettevõtet. Nendeks on Ringo, RingKarp ja Bringpack. Et neid kõiki proovida, valisin välja kolm restorani ning plaanisin igast ühest tellida ühe burgeri ja friikartulid korduvkasutatavas ja tavalises ühekordses karbis, et välja selgitada, kas ühel või teisel karbil on märgatavaid eeliseid või miinuseid.

Kui soovid näha, millised restoranid korduvkasutatavaid karpe pakuvad, siis tuleb lihtsalt Woltis otsingusse Ringo, RingKarp või Bringpack kirjutada ja all kuvatakse sulle just need restoranid, kes vastavad karbid kasutusse on võtnud.

Ringo

Ringo karbi puhul alustasid minu burger ja friikad oma teekonda Mack Bar-B-Que köögist ning menüüs oli kenasti välja toodud reeglid, et iga toode tahab oma karpi ja pant ühe karbi eest on kaks eurot. Kui toit kohale jõudis ja karpe avama asusin, siis selgus, et ei friikad ega burger ei olnud kummaski karbis “higistama” hakanud ning üleüldse ei leidnud ma ühtegi põhjust nurisemiseks, seega korduskarbid esimesel katsel oma ühekordsetele kaaslastele alla ei jää. Et Ringo puhul küsitakse karbi eest vaid kaks eurot panti, pani see mind tõsiselt kaaluma, et selle summa säärase hea karbi eest võiks ma välja käia küll, sest Ringo karp tundub väga mugav, vastupidav ning veekindel.

RingKarp