Tanel Kiik piiranguid eiravatele ettevõtetele: keset mitut kriisi tuleb käituda vastutustundlikult

"Minu sõnum ettevõtjatele on, et palun veidi veel kannatlikult suhtuda piirangutesse, nende leevendamine on aja küsimus," ütles Kiik ja lisas, et mõned piirangud on juba kaotatud. Tema sõnul saab edasisi piiranguid leevendada siis, kui viiruselevik ja haiglate koormus jätkab langustrendis.