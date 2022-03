Eesti saatis Ukrainasse ravimeid ja meditsiinitarvikuid

Eesti riik koordineerib meditsiinilist abi Ukrainale vastavalt nimekirjale, mis on tulnud Euroopa Liidu hädaolukordadeks valmisoleku ja reageerimise asutuse HERA ja Euroopa Komisjoni kaudu. See abi toimetatakse Ukrainasse koostöös välisministeeriumi ja kaitseministeeriumiga, ütles sotsiaalministeeriumi pressinõunik Eva Lehtla.

Sotsiaalministeerium aitas ka ravimite hulgimüüjal Magnum komplekteerida oma ravimite ja meditsiinitarvikute abisaadetist. "Lisaks on meile teadaolevalt pannud oma abisaadetised kokku ka nt hulgimüüja Tamro ja ravimifirma Takeda. Annetatavate ravimite nimekirja koostamisel lähtusid ravimite hulgimüüjad põhimõttest, et neil jääks lattu ka Eesti inimestele vajalik kogus ravimeid," kinnitas Lehtla.

Teadupärast on varustatus insuliiniga Vene kuulutatud sõja tõttu samuti Ukrainas raskendatud. "Kuna insuliinid on lisaks veel külmas säilitatavad ravimid, siis nende saatmine on seotud täiendava logistilise keerukusega. Nende saatmisest otsustati loobuda, kuna on liialt suur tõenäosus, et need võivad kohale jõudes olla riknenud," nentis Lehtla.