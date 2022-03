OTSEBLOGI | Venemaa algatatud sõjas on surnud 28 last, Ukraina linnades oodatakse humanitaarkoridoride loomist

Vene väed ei lubanud paari tunni vältel tuletõrjujaid kustutustöödele. Tuumajaama juhtkond, Ukraina energeetikaminister ja teised poliitikud pöördusid avalikkuse poole ja rõhutasid, et olukord on väga ohtlik, sest tulekahju on endiselt kustutamata ja ohustab reaktoreid. Ukraina president Volodomor Zelenskõi suhtles öösel mitmete maailma suurriikide liidritega. Briti peaminister Boris Johnson lubas kokku kutsuda julgeolekunõukogu erakorralise istungi.