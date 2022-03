OTSEBLOGI | Öö möödus eelnevaist rahulikumalt, Venemaa lubab Mariupolist tsiviilelanikud välja tuua

Ööl vastu reedet ründasid Vene väed Žaporižžja tuumajaama. Esialgu anti lööke tankidest, tulistati ka reaktorite suunas. Selle tagajärjel süttisid pääsla ja üks administratiivhoone. Tormijooksuga tungisid hoonesse kadõrovlased.

Vene väed ei lubanud paari tunni vältel tuletõrjujaid kustutustöödele. Tuumajaama juhtkond, Ukraina energeetikaminister ja teised poliitikud pöördusid avalikkuse poole ja rõhutasid, et olukord on väga ohtlik, sest tulekahju on endiselt kustutamata ja ohustab reaktoreid. Ukraina president Volodomor Zelenskõi suhtles öösel mitmete maailma suurriikide liidritega. Briti peaminister Boris Johnson lubas kokku kutsuda julgeolekunõukogu erakorralise istungi.

Hommikuks lõpetasid Vene üksused tuumajaama tulistamise. Päästjad said tööle asuda ja tuli lokaliseeriti 2000 ruutmeetrile. Hommikul kella poole seitsmeks tulekahju kustutati. Reaktorid jäid terveks, kiirgusohtu pole. Jaam on Vene relvajõudude kontrolli all.

Reede hilisõhtul teatas USA saadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield, et Vene väed on nüüd juba ca 30 kilomeetri kaugusel Južnoukrajinski tuumajamaast, mis on Ukraina suuruselt teine omataoline. "President Putin peab lõpetama selle humanitaar-katastroofi," ütles Thomas-Greenfield, et selleks peab Venemaa ka sõja lõpetama.