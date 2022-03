VIDEO | Zelenskõi: Venemaa hävitab sihipäraselt Ukraina tsiviilinfrastruktuuri

„Pea kogu Vene armee on paisatud meie rahva vastu. Aga ukrainlaste kangelaslik tegutsemine päästab juba üheksandat päeva meie riiki sellest pealetungist,” ütles Zelenskõi.

„Tšernigiv, Ohtõrka, Mariupol . Eesmärgipäraselt hävitatakse tsiviilinfrastruktuuri. Hävitatakse inimesi. Elamukvartaleid. Ainuüksi eile tapsid Vene pommid Tšernigivis 47 inimest. Rahumeelset inimest. Harkiv ... Lihtsalt hävitatakse Harkivit reaktiivsuurtükiväe ja õhulöökidega. Venemaa hävitab Harkivit. Kuidas see sai juhtuda? Täna hommikul Žõtomõris – rakett tabas koolimaja. Lapsi. Selliseks muutub reaalsus, kui tuleb Venemaa,” ütles Zelenskõi.

„Me võitleme võimsa vaenlase vastu, kes ületab meid arvult. Kes ületab meid tehnika arvult. Aga on tuhandete valgusaastate kaugusel normaalsetest inimestest, kellel on olemas väärikus. Me elasime üle öö, mis oleks võinud jääda Ukraina ja Euroopa ajalukku. Vene väed ründasid Zaporižžja tuumajaama,” lausus Zelenskõi.