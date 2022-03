KAART | Ärevad sündmused Zaporižžja tuumaelektrijaamas. Tulekahju toimus reaktorite kõrvalhoones

Kell 1.10 teatas rahvusvaheline aatomiagentuur (IAEA), et on tuumajaamas valitseva tõsise olukorra tõttu võtnud kontakti kohalike võimudega. Veebis otsepilti edastav valvekaamera näitas tulekahju ja suitsu. Veidi hiljem hoiatas IAEA peadirektor Rafael Grossi, et reaktorite pommitamisega kaasnes suur oht. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines raevuka pöördumisega maailma poole.

Kell 2 öösel teatas jaama pressiesindaja BBC-le, et tulistamine on vaibunud. Päästetöötajad tegid kindlaks, et reaktorid on tulekahju alast väljas.