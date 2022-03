Üheksa meelelahutusasutust kavatsevad neile kehtivad koroonapiirangud ise lõpetada: „Avame uksed ja ongi kõik!” Kaks baari aga teatasid, et nemad sinna listi ei kuulu

Ööklubi 9/11 mänedžer Simo Protten ütles Delfile, et nad saatsid valitsusele teate, et plaanivad piirangutest ise loobuda, valitsusega diskussiooni laskuda neil plaani pole.

Küsimusele, miks pole klubidel plaani valitsusega arutada, vastas Protten: „Riik teeb teatud olukordades erandeid, kus enam loogikat pole, näiteks Ukraina sõja koosviibimine vabakal 30 000 inimesega. Miks meie peaksime uksi kinni hoidma?”

Protteni sõnul on riik juba ära näidanud, et 30 000 inimese kogunemine vabas õhus on okei. „Miks me ei võiks siseruumis 300 ja 500 kaupa kokku saada?”

Küsimusele, kas nad on proovinud valitsusega sellest rääkida, vastas Protten, et sama töövõtet on kasutanud erinevad meelelahutusasutused, pöördunud nii linna kui ka riigi poole, aga valitsusest pole tulnud mingit vastukaja. „Koos meie kaasvõitlejatega avame uksed ja ongi kõik,” teatas Protten. „Loodan südamest, et selle info valguses Eesti riik teeb omad järeldused ja lõpetaks piirangud, nagu kõik teised riigid ümberringi on teinud.”

Protteni sõnul on pidude toimumine oluline inimeste vaimsele tervisele kosutuse pakkumiseks. „Teavitasime oma kavatsusest valitsust viisakalt samamoodi, nagu meid teavitati, et tulevad piirangud. Meie käest aga pole keegi küsinud, kas me neid piiranguid tahame. Siis meie ka viisakalt teavitame neid.”

Kas ööklubid on valmis politsei sekkumiseks? „Arvan, et 11. märtsiks on praegune nimekiri täienenud nii suures mahus, et riik teeb ise omad korrektuurid,” leiab Protten. „Pole mõtet ressurssi raisata. Pole loogilist põhjust, miks peavad klubid 23st suletud olema.”

Ajakirjaniku tähelepanekule, et praegu sureb iga päev Eestis koroonaga kuskil kümmekond inimest päevas, vastas Protten: „Neid inimesi suri ka enne koroonat ja sureb ka peale koroonat, lõppkokkuvõttes on tegemist külmetushaigusega.”

Tähelepanekule, et enne koroonat ei surnud inimesi koroonasse, vastas Protten, et ta ei soovi koroonast rääkida. „Meie soov on avada uksed.”