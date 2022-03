VIDEO ja BLOGI | PPA peadirektor Elmar Vaher: Eestisse on saabunud juba 1900 Ukraina põgenikku, kellest iga neljas on laps

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm rääkis tänasel pressikonverentsil, et otsest sõjalist ohtu Eestile praegu pole. "Selline tühjus, mis valitseb idapiiri taga, seda pole me 30 aastat näinud," märkis ta. Palm ütles, et kaitsevägi tegutseb praegu eeskätt kolme asjaga: "Esiteks Ukraina abistamisega. Proovime teiste liitlastega saata sinna sõjalisi vahendeid, tapvaid vahendeid, et aidata üleval hoida Ukraina sõjalist kaitset. See on väga tähtis. Teiseks praegu me koos NATOga tõstame meie kaitsevalmidust, aktiveerime juhtimisstruktuure, täpsustame oma tegevusi koos liitlastega, et kui olukord peaks muutuma, jõuaksid liitlased meile kiiresti appi ja meie saaks hädasolevaid liitlasi toetada. Kolmandaks teeme koostööd sisejulgeolekuga."