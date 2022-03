Kumb Riho Ühtegi presidendi vastuvõtult eemale peletas – Mikk Pärnits või Sveta Grigorjeva?

Kaitseliidu juhi Riho Ühtegi eilne otsesaade võttis ootamatu pöörde, kui jutuks tuli tema minemata jätmine president Kersti Kaljuaia roosiaia vastuvõtule 2020. aasta augustis. Mäletatavasti teatas Ühtegi 2020. aasta 20. augustil, et ei lähe vastuvõtule. „Oleks täna roosiaedagi läinud, kuid peale eilset pole see nagu kohane,” kirjutas Ühtegi ühismeedias. „Jäägu lilleaia üritused siis mikk pärnitsatele ja minusugustele karedamad tegemised, mis ehk sobivadki enam neile keskealistele meestele, kelle noorus möödus Eesti iseseisvust taastades. Head taasiseseisvumispäeva, head FB sõbrad! Eesti eest!”

Kuna kirjanik Mikk Pärnitsat nimetati postituses nimepidi – kuigi üldistavas vormis –, ei jäänud avalikus ruumis kahtlust, et Ühtegi otsuse põhjuseks on Pärnitsa roosa kleit ja vägivallaennetuse auhinda vastu võttes peetud kõne, milles Pärnits ütles, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikum koht ja seadused soosivad vägistamist. President Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid vägivallaennetusse panustanud inimesi 18. augustil. Hiljem tahtis Aeg Pärnitsalt autasu ära võtta, sest pidas tema kõnet vastuvõetamatuks. Pärnitsale jäi tunnustus kampaania „See pole okei” algatamise eest siiski alles.