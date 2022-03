Venemaa on püüdnud Zelenskõid nädala jooksul kolm korda mõrvata

Mõrvaplaanid on aga nurjunud, sest sõjavastased venemaalased on lekitanud Ukrainale luureandmeid kahe palgasõdurite grupi kohta, mis kavatsesid rünnakuid korraldada.

„Ma võin öelda, et me oleme saanud informatsiooni [Venemaa Föderaalsest Julgeolekuteenistusest] inimestelt, kes ei taha sellest verisest sõjast osa võtta,” ütles Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretär kohalikele telejaamadele, teatas The Times.

The Timesi teatel on mõrvakatsete taga olnud Kremli toetatud erasõjafirma Wagner. Kui nad oleksid olnud või on edukad, saab Moskva eitada otsest seotust selle mõrvavandenõuga.

„Nad läheksid sinna väga kõrgeprofiilse missiooniga ja venelased tahaksid, et see oleks eitatav – riigipea kõrvaldamine on tohutu missioon,” ütles diplomaatiline allikas The Timesile.