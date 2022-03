NULA inspiratsioonivideo | Vaata, kuidas saab metsalt raha teenida seda raiumata, nii et mets kasvab edasi

Eesti idufirma Single.Earth on loonud finantsplatvormi, mis muudab loodushoiu tasuvaks. Single Earth asutaja ja tegevjuht Merit Valdsalu sõnul tekkis idee häkatonil, kus otsiti puidule uusi võimalusi selle väärindamiseks.

"Teekond ideest teostuseni on alati keeruline, aga see tasub ennast ära. Mõelda tuleb nii, et endal hakkab ka hirmus. Vaid nii sünnivad maailma muutvad lahendused," lisas Valdsalu. Vaata videost!