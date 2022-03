Putini kinnitusel on sõjategevus Ukrainas kulgenud täpselt plaani järgi

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas täna telepöördumises Vene rahvale, et "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas on seni kulgenud plaanipäraselt ning kõikidest kuupäevadest on suudetud kinni pidada.

Vladimir Putinit on üleilmselt süüdistatud Ukraina sõjas sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude toimepanemises, samas kui sõjalised analüütikud on juhtinud tähelepanu sissetungi logistilistele ja taktikalistele vigadele. Ilmselt võib siin näha ka põhjuseid, miks tänane telepöördumine Vladimir Putinile ja Vene kodupublikule vajalik oli.

"Me mäletame alati neid, kes andsid enda elu Venemaad kaitstes. Ma palun teid, mälestagem Ukraina erioperatsioonil hukkunud Vene sõdureid," lisas Putin. Tema sõnul võitlevadki Vene sõdurid Ukrainas Venemaa eest. "Et keegi ei saaks Venemaad ohustada. Me võitleme Ukraina denatsifitseerimise ja demilitariseerimise eest," kinnitas Venemaa president ka varem Kremlis korduvalt kõlanud väidet.

Putini sõnul on Vene sõjavägi loonud ka humanitaarkoridore, et inimesed saaksid Ukrainast lahkuda. Tema nägemuses on takistuseks olnud aga hoopis Ukraina sõdurid, kes on välismaalastele riigist põgenemise suisa võimatuks teinud. Riigipea sõnul teevad Vene sõdurid kõik selleks, et vältida tsiviilkaotusi. "Meie sõdurid on tõelised kangelased. Nad saavad aru, mille nimel nad võitlevad," kinnitas Putin.

Putin ütles taas, et Venemaa juurib Ukrainast välja "neonatsid", ning ta ei loobu kunagi veendumusest, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas. Rahvas, kes on ajupestud ja keda lääs on oma ähvardustega ära hirmutanud, täpsustas ta.