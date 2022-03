Tallinna linnavolikogu toetas avaldust, millega mõistetakse hukka Venemaa agressioon Ukraina vastu. Erapooletuks jäi üks ekrelane

Linnavolikogus vastu võetud avalduses on märgitud, et linnavolikogu mõistab hukka igasuguse valeinformatsiooni levitamise, sõjapropaganda ja rahvusliku vihkamise meediakanalites. "Eesti riik ja operaatorid on astunud samme, et tõrjuda eetrist Kremli sõjapropagandat, vihkamist ja väärinfot edastavad kanalid. Tallinna Linnavolikogu toetab seda ja kutsub kõiki hoiduma mistahes võimaluste loomisest, kontaktidest isikutega kes aitavad taastoota Kremli mõjuvälja."