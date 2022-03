Välisministeeriumi asekantsler kohtumisel Hiina suursaadikuga: ärge õigustage Venemaa kuritegelikku tegevust

"Venemaa sõjategevus, sealhulgas linnade ja külade lauspommitamine on sõjakuritegu Ukraina riigi ja rahva vastu. Selline Venemaa tegevus ei ole absoluutselt vastuvõetav, see rikub kõiki Venemaa poolt endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ja ÜRO põhikirja ning sooritatud kuritegudele peab hinnangu andma Rahvusvaheline Kriminaalkohus," rõhutas Tammsaar.

Tammsaar lisas, et rahvusvaheline üldsus saatis tugeva sõnumi kui ÜRO Peaassamblee 141 liiget mõistis ühemõtteliselt hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Asekantsler kutsus Hiinat üles ühinema rahvusvahelise hukkamõistuga ning mõjutama Venemaad lõpetama sõda ja Ukraina rahva hävitamist. Tuues Ukrainas sõja alustamise ettekäändeks genotsiidi, on järjest tõenäolisem, et Venemaa on seda Ukrainas juba ise ellu viimas.