Macron vestluses Putinile: te valetate endale. Teie riigile läheb see kalliks maksma

Venemaa president Vladimir Putin rääkis neljapäeval, 3.märtsil telefoni teel oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga, esitades oma tingimused läbirääkimisteks Ukrainaga, selgub Kremli kõne kokkuvõttest, vahendab Financial Times.

"Tegemist on eelkõige Ukraina demilitariseerimise ja neutraliseerimisega selleks, et Ukraina ei kujutaks kunagi enam ohtu Venemaale," seisis Kremli pressibüroo avalduses, mida vahendas Interfax.

Putin ütles Macronile, et "Venemaa erioperatsiooni eesmärgid saavutatakse, mis iganes hinnaga". Igasugune katse osta aega läbirääkimiste venitamisega tähendab ainult seda, et läbirääkimiste käigus esitame Kiievile täiendavaid nõudmisi," seisis Venemaa avalduses.

Esitamata mingeid tõendeid, kirjeldas Putin Ukraina sõjakuritegusid ja ütles, et Kiiev kasutab tsiviilelanikke inimkilpidena ja käitub "nagu natsid", ütles Elysée ametnik. Ukraina ja üha ühtsemaks muutuvad lääneriigid ütlevad, et Moskva kasutab nüüd jultunud valesid, et õigustada sõda Venemaa impeeriumi taastamiseks, kirjutab Politico.

Financial Timesile ütles Elysée ametnik, kuidas Putin vastas Macronile, et "operatsioonid Ukrainas kulgevad plaanipäraselt", ja näitas välja oma otsustavust jätkata. "Meie sõjaliste operatsioonide analüüs näitab, et Venemaa ambitsioon on tõepoolest võtta kogu Ukraina kontrolli alla," ütles ametnik.

Guardian kirjeldab, kuidas Macron ähvardas Putinit pikaajalise isolatsiooniga rahvusvahelisel areenil. "Te valetate endale. See läheb teie riigile kalliks maksma, teie riik satub väga pikaks ajaks isolatsiooni, saab nõrgestatud ja jääb sanktsioonide alla," ütles Macron.

Prantsuse ametnik lisas: „Ootused on, et kõige hullem on veel ees. Putin täna mainitus ei olnud midagi, mis saaks meid rahustada."

Miinimumprogramm on humanitaarkoridorid tsiviilelanikele