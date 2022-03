Tuhanded Venemaa teadlased ja ajakirjanikud mõistavad Ukraina sõja avalikus kirjas hukka

"Sellele sõjale pole mingit mõistlikku õigustust. Püüded kasutada olukorda Donbassis sõjalise operatsiooni alustamiseks, ei ole üldse usaldusväärne. On ilmselge, et Ukraina ei ohusta meie riigi julgeolekut. Sõda selle vastu on ebaõiglane ja täiesti mõttetu."

Lisatakse, et Ukraina on alati olnud lähedaseks riigiks. "Paljudel meist on Ukrainas sugulasi, sõpru ja kolleege. Meie vanaisad ja vanavanaisad sõdisid koos natsismi vastu. Küsitava ajalooliste väärtusega fantaasiatega õigustatud sõja vallandamine Venemaa juhtkonna geopoliitiliste ambitsioonide pärast on nende mälestuste küüniline reetmine."