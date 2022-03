26. veebruaril asus Venemaa telekommunikatsiooni regulaator Roskomnadzor nõudma meediaettevõtetelt, et Ukraina agressiooni ei nimetataks sõjaks või invasiooniks. Nüüdseks on aus sõjakajastus toonud kaasa mänguruumi veelgi ahenemise. Kaks sõda julgelt ja ausalt kajastanud meediaettevõtet on alates 1. märtsist eetrist maas.