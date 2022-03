KAART | Eesti firmale kuuluv kaubalaev sõitis Ukraina ranniku lähistel miini otsa ja uppus. Neli meeskonnaliiget on kadunud

"Ukrainas Odessa lähistel juhtus õnnetus Eesti ettevõttele kuuluva, ent Panama lipu all sõitva kaubalaevaga. Juhtumi asjaolud on endiselt segased ning pole täpselt teada, mis uppumise põhjustas. Laevameeskonna kuuest liikmest on neli kadunud. Laevameeskonna liikmete seas ei olnud Eesti kodanikke," öeldi välisministeeriumist Delfile.

Aluse uppumist kinnitas Reutersile firma juht Igor Ilves. "Kaks meeskonnaliiget on vees päästeparve peal, neli aga on kadunud," tunnistas ta. "Ma ei tea, kus nad hetkel on."

Delfi võttis firmaga ühendust, aga öeldi, et hetkel nad ühtegi lisakommentaari ei jaga. "Tegeleme olukorraga," märgiti napilt.



Mainitud laev ehitati 1985. aastal ning hetkel seilas see Panama lipu all, ent nagu eespool öeldud, kuulub Eesti firmale. Daily Mail viitab, et tihti sõidavadki säärased laevad teise riigilipu all, et ei peaks järgima kodumaa ranget seadusandlust.

Eile andis Ukraina merevägi teada, et Venemaa rakendab Mustal merel taktikat, kus kasutab tsiviillaevu endale katte tegemiseks, põhimõtteliselt elavateks kilpideks. Laevu sunnitakse minema ohutsooni (miinid ja muu taoline), ähvardades muidu laeva pihta tule avada. Vene alused saavad sellistele tsiviillaevadele järgneda.

Nõnda läks ka Heltiga, vahendas merevägi ja nimetas Venemaa käitumist 21. sajandi piraatluseks.

