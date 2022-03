VIDEO | Kaja Kallas: Putin on suuteline hullumeelsusteks, aga ohtu Eestile meie luure praegu ei näe

Poola piirivalve on Ukrainast tulevatele inimestele oma piiri sisuliselt avanud – kui varem tekkisid Ukraina-Poola piirile asjaajamiste tõttu mitmepäevased järjekorrad, siis nüüd lastakse kõik üle, ka ilma dokumentideta inimesed. „Inimesed tõesti põgenevad sõjast ja kuivõrd piiriületused on olnud keerulised, siis Poola selle otsuse tegi,” ütles Kaja Kallas. Mida tähendab see Eestile? Kallase sõnul on nüüd Eesti-Läti piiril politsei- ja piirivalveameti ametnikud, kes peavad ülevaadet selle üle, kes tulevad Eestisse, et nad registreerida ning suunata sinna, kust saab abi.

„Olukord muutub tundidega. Inimesed tulevad Euroopa Liitu ja peame neid aitama. Eestisse tulnud ukrainlastest enamus on naised, lapsed ja vanemad inimesed,” lausus peaminister. Kust võtta siia tulnud Ukraina lastele õpetajaid, Kallas praegu öelda ei oska, aga sellega tegeletakse. „Seetõttu kogume piiril infot, et teada, kes on siia tulemas.”

Kallase sõnul ei tohi tõmmata võrdusmärki Putini tegude ja venelaste vahele. „Meil on suur vene kogukond, kellest väga paljud toetavad selles sõjas Ukrainat ja ei mõista, miks Putin sellised otsused on teinud,” ütles Kallas, kelle sõnul on vaja, et vene kõneisikud edastaksid rahustavaid sõnumeid meie vene kogukonnale. „Plaanime ise teha valitsuse istungid Ida-Virumaal, et seal inimestega rohkem suhelda,” märkis ta. „On tähtis, et me hoiaksime kokku, ja ei tekitaks juurde ärevust ja muresid.”

Eesti ei tee üksi otsust Vene kodanike viisade kohta

Eesti pole teinud otsust lõpetada viisade väljastamine Vene kodanikele, nagu seda on teinud Läti, Leedu ja Tšehhi. „Oleme arutanud, et sellise otsuse võiks teha Euroopa tasandil, et oleks ühtviisi, sest räägime ikkagi Euroopa viisadest ja Schengeni piiriruumist,” avaldas Kallas, lisades, et kui see samm tehakse, on oluline, et pereliikmed ja humanitaarkaalutluste erandid oleks seal arvesse võetud.