Uus podcast "Mis on pildil valesti?" toob kuulajateni ettevõtmise, mis õpetab läbi kokkamise eesti keele selgeks

Mis teeb Köömne erinevaks järjekordsest lõimumisprojektist ning erinevatest toitlustusvaldkonna teenustest? Milliseid rahvuskööke pakutakse? Kuidas on see kõik seotud kokkade õpiprotsessiga. Kuidas aidatakse lisaks pagulastele ka uusis sisserändajaid? Ning kus täpsemalt saab Köömne imeliste toitudega tutvuda?

Podcastisari "Mis on pildil valesti?) arutleb sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks ning uurime, kuidas nad on selleni jõudnud. Saatesarja eesmärk on anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond palju positiivsemaks muuta.