Eesti hüppeloomad murravad Saksa turule – süsteemse ekspordiprogrammi edulood

„Me oleme üsna kindlad, et see eksport algab juba suvel,“ rääkis kaubamärgi Gerardos Toys all maailma vallutava ettevõtte tegevjuht Allar Peetmaa. „Oleme juba oma tootenäidised Saksamaale saatnud, need on hästi vastu võetud ja praegu käivad läbirääkimised, millal esimene konteiner teele läheb.“

Karupoeg Puhhi üks leivanumbreid on Jumpy hüppeloomad. Sellised kummist lapsesõbralikud elukad, mille seljas saab toas või aias ringi hüpata. See on kasulik ja arendav. Kuid tootmise äratoomine Aasiast oli loogiline vastus kümme korda kasvanud transpordihindadele. „Kui varem maksime merekonteineri eest 2000 eurot, siis nüüd juba 20 000,“ ütleb Peetmaa. Lisaks soovib ettevõtlik pere, et neil oleks toodangu kvaliteedi üle parem kontroll.



Sellest aastast toodetakse Karupoeg Puhh OÜ mänguasju Eestis.

Nii sündiski idee luua tehas Eestisse. „Eks meie partneritele ka meeldib, kui me toodame Euroopas – see muudab meid turul atraktiivsemaks ja usaldusväärsemaks.“ Kodumaal on jõutud toota vaid paar nädalat.

Süsteemse ekspordi koolitusega jalg ukse vahele

Koos tehase rajamisega Eestisse võtsid mänguasjavabrikandid ekspordiplaanid tõsisemalt ette. Karupoeg Puhh on nimelt üks neist mõnekümnest ettevõttest, mille juhid on viimasel aastal oma kallist tööaega kulutanud ekspordikoolitustele. Täpsemalt sattusid nad koolitusele „Süsteemne eksport Euroopasse läbi digitaalsete müügikanalite“.

„Kõrvalisest abist on olnud ennekõike kasu üldise maailmapildi avardamisel,“ märgib Allar Peetmaa. „Ja kuna meie kodulehte kasutati koolitustel veebimüügi analüüsi ühe näidisena, siis saime ka väärt soovitusi, kus ja mida veidi muuta.“



Allar Peetmaa, perebrändi Gerardos Toys juhi sõnul saadi strateegilise ekspordi koolitusest väga praktilist kasu.