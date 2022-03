Zelenskõi Venemaale: õppige selgeks sõnad „reparatsioonid” ja „kontributsioonid”

„Venemaa märklauaks sai Uspenski katedraal Harkivis. Üks linna vanimaid õigeusu vaatamisväärsusi, Ukraina mälestusmärke. Sõja ajal on katedraal harkivlaste varjupaik. Püha paik. Nüüd on see sõja purustatud. Nad ei karda teha isegi seda. Kasutavad ära seda, et jumal ei anna hetkelist vastulööki. Aga jumal näeb kõike ja vastab. Vastab nii, et te ei saa peitu pugeda. Ei ole sellist punkrit, et jumala vastus üle elada. Ja katedraali me kindlasti taastame, et sinna ei jääks ühtki jälge sõjast. Ja isegi kui te purustate kõik meie Ukraina katedraalid ja kirikud, ei purusta te meie siirast usku. Usku Ukrainasse ja jumalasse. Usku inimestesse,” ütles Zelenskõi.