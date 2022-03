Soome peaminister Sanna Marin külastab tuleval esmaspäeval Eestit

Soomes käib praegu arutelu, kas nemadki peaks liituma NATO-ga. Nimelt on Venemaa president Vladimir Putin ähvardanud meie põhjanaabreid sõjaga, kui nad peaks kaitseallianssiga liituma.

Esmaspäeval avaldatud Yle uuring lükkas ümber aastakümneid kehtinud fakti, mille järgi on NATO-ga liitumise toetajaid Soomes alati palju vähem kui vastaseid. Pärast Vene- Ukraina sõja algust toetab alliansiga ühinemist juba 53% soomlasi ja vastu on ainult 28%.

Peaminister Sanna Marin toonitas, et esialgu vahetati lihtsalt mõtteid ja ühtegi otsust ei tehtud. Selgust pole selleski, kas liitumise või mitteliitumise küsimus lahendatakse parlamendis või tuleks see igal juhul panna rahvahääletusele, nagu mitu suurt parteid on seni oma valijatele lubanud.