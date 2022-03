REPORTAAŽ | Narva piir kui auk Venemaalt lahkumiseks – kiirustatakse Tallinna lennujaama, eurooplased naasevad ohu tõttu kohvritega

Noor naine kohvritega on Venemaalt, aga ei soovi nime öelda. „Õpin välismaal. Pühapäeval lendas mu lennuk küll Saksamaale, aga pöördus siis maandumata tagasi. Kõik reisijad jäeti lihtsalt Pulkovo lennujaama. Mõnel sai seetõttu viisa kehtivuse aeg otsa. Inimesed lihtsalt jäeti lennujaama, lahendagu ise oma probleemid. Mul ei olnud probleeme, sest vanemad elavad Venemaal ja läksin nende juurde koju. Jõin teed ja mõtlesin, kumb on parem: kas osta 2000 euro eest pilet Istanbuli, et sealtkaudu Euroopasse saada või mingit teist teed mööda. Otsustasin läbi Eesti tulla. Lõin tuttavatega Telegrami kanali, kus vahetame infot, kus ja kuidas on võimalik piiri ületada. Sest Euroopa kehtestas mingisugused sanktsioonid ja Venemaa ka omalt poolt, info muutub kogu aeg. Mõnel pool ei saa ka enam rongiga üle piiri ainult bussiga, praegu on vaja kõike seda jälgida.“

Samamoodi on lugu järgmisena piiripuntist väljunud Nastjaga. Tahab minna Norrasse oma poiss-sõbra juurde, kuid lend tühistati. „Tulin seega jala üle piiri. Nüüd on vaja jõuda Tallinnasse, homme kell viis on mul lend Norrasse,“ ütleb ta ja küsib siis Delfi reporterilt: „Kas te teate, kus bussijaam siin on?“