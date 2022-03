VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas: Eesti kodanikel on keelatud tegutseda Vene ja Valgevene relvajõudude huvides

Peaminister Kaja Kallas kõneles pressikonverentsil, et valitsus otsustas kehtestada täna Eesti-Läti piiril ajutise piirikontrolli, et jagada Ukraina põgenikele infot ning olla kursis, kui palju üldse põgenikke Eestisse tuleb ning vastavalt sellele tööplaane teha.

Kallas lisas, et Eesti on aidanud Ukrainat igakülgset ja aitab ka edaspidi. Lisaks toetab Eesti Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Kallas rõhutas, et praegusel pingelisel ajal on oluline inimestel keskenduda ka oma vaimsele tervisele, sest hirm ja ärevus on mõistetavad, aga hea on enda muredest kellegagi rääkida.

Riigihalduse minister Jaak Aab keskendus valeinfo levimisele. Ta viitas, et Vene saatkond Eestis on levitanud väiteid, nagu võtaks riik ära siinelavate venelaste elamisload, mis ei vasta tegelikult tõele. Aab rõhutas, et on suur erinevus Venemaalt pärit inimeste ja putinlaste vahel ning ei tohi inimesi vaenata nende päritolu või emakeele põhjal.

Justiitsminister Maris Lauri teatas: "Eesti ühines koos 38 teise riigiga rahvusvahelise kriminaalkohtu taotlusega, et uuritaks sõjas toimepandud kuritegusid." Lauri lisas, et ka Eesti aitab kaasa asitõendite kogumisele ning teeb kõik, et agressor jõuaks karistuseni.

