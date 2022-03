Õigustad ja toetad Putini sõda? Eestis tohib sellist inimest vallandada

Endine Keskerakonna liige Jelena Fjodorova tegi endale karuteene, kui postitas pärast sõja algust sotsiaalmeediasse Putini-meelset propagandat, soovitades näiteks “Ukraina Reich” punkrisse ajada. Tema jaoks päädis see Keskerakonnast heitmisega ning hundipassiga Karell Kiirabist, kus Fjodorova töötas. Selline vallandamine on Eesti õigusruumis täiesti legaalne ning on oluline eristada, et sõjaõhutamine ei lähe poliitiliste vaadete alla.

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta selgitas Delfile, et möödunud nädalal oli üks selline kaasus, kus töötaja väljendas aktiivselt toetust Putini sõjale Ukraina vastu ning lõpuks ületas see tööandja taluvuspiiri.