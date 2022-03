BLOGI JA VIDEO | Suurbritannia kaitseminister Wallace: paljud riigid on pingutanud, et neil oleks normaalne suhe Venemaaga. Nüüd on see peaaegu võimatu

Kalle Laanet rõhutas, et Eestil on väga head suhted Suurbritanniaga ning viimase kolme nädala jooksul on kohtutud kolm korda. "Juba enne rünnaku algust otsustas UK kahekordistada oma kohalolu Eestis. Täname, et nad saatsid siia lisaüksuse. Täname ka hiilgava juhtimise eest selles kriisis, Teie otsused on tulnud ruttu," kiitis Laanet koostööd. Ta lisas veel, et Putini plaan on praegu läbi kukkunud, kuna Venemaa juhtkond ei oodanud Ukrainalt säärast vastupanu.

"Meie kõige olulisem ülesanne praegu on toetada Ukrainat nii militaar- kui humanitaarabiga. Alates olukorra pingestumisest on Euroopa andnud Ukrainale 200 miljoni euro eest abi." lisas Laanet.

Wallace ütles, et Suurbritannia võtab vastu 200 000 Ukraina sõjapagulast ning selgelt jätkab tugevat koostööd ka Venemaa külje all asuvate NATO liikmesriikidega. Wallace rõhutas, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil on veel võimalus anda vägedele käsk lahkuda, et sõda kohe lõpetada. Lisaks märkis ta, et kui varem on osad riigid näinud kõvasti vaeva, et neil oleks normaalne suhe Venemaaga, siis sellise agressiooni järel on see peaaegu võimatu.

UK kaitseminister lisas, et Venemaa peab arvestama sõja tagajärgedega veel aastaid, sest sanktsioonid on karmid ning isegi Saksamaa on pannud oma õla Ukrainale militaarabiga alla.

Jälgi pressikonverentsi ka otseblogist.